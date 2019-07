Festa de L'Unità di San Miniato Basso, dal locale al nazionale tanti incontri in programma

Inizia giovedì 4 luglio, e durerà fino al 25, la festa comunale de L’Unità di San Miniato, allestita negli spazi esterni della Casa Culturale (via Pizzigoni, 1) di San Miniato Basso.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 20. Saranno il neo eletto sindaco di San Miniato Simone Giglioli e il Segretario dell’Unione Comunale Gianluca Bertini a dare il via a questo tradizionale appuntamento consolidato che da molti anni spicca tra le feste dell’estate del comprensorio del Cuoio.

Come sempre muove e coinvolge molti generosi e infaticabili volontari tra i militanti dei Circoli del Partito Democratico del territorio sanminiatese ma anche “semplici” simpatizzanti, insieme a varie associazioni territoriali.

Cibo, musica, intrattenimento, ballo ma anche incontri e dibattiti nel programma della festa del PD, oltre alla tombola e allo spazio Libreria.

Tanti i temi dei dibattiti; questioni prioritarie non solo per la vita del Partito Democratico ma per quella della Toscana, del Paese, dell’Europa.

Dibattiti su lavoro, sport, economia, legalità, pubblica amministrazione, antifascismo, resistenza, arte, territorio e diritti, ascoltando i sindaci, gli amministratori, i dirigenti di partito e gli esponenti del mondo del lavoro e delle professioni.

Si parlerà di cambiamento climatico, energie alternative, ma soprattutto ambiente, tema centrale della festa: “Economia circolare e sostenibilità ambientale”, sviluppando iniziative e allestendo spazi dedicati.

Per la prima volta la festa sarà quasi interamente “plastic-free” per quanto riguarda l’utilizzo della plastica mono uso, dopo l’entrata in vigore della legge regionale che bandisce la plastica monouso nelle manifestazioni pubbliche e nelle aree protette.

Per la politica comunale sono stati calendarizzati due incontri: domenica 7 luglio allo Spazio Dibattiti (ore 21.30), la presentazione del nuovo gruppo consiliare di centrosinistra con Vittorio Gasparri, presidente del consiglio comunale, Marco Greco, capogruppo PD, e i neo eletti consiglieri comunali del Partito Democratico, della Lista dei Riformisti per San Miniato e della Lista Uniti si Può; invece domenica 14 luglio (Spazio Dibattiti, ore 21.30), Il Sindaco e la nuova giunta incontra i cittadini. Mentre martedì 23 luglio (Spazio Dibattiti, ore 21.30) “La città dei centomila abitanti”; incontro con i Sindaci del Comprensorio e il consigliere regionale Andrea Pieroni.

Ospiti politici saranno Beppe Provenzano della segreteria nazionale venerdì 5 luglio, l'Europarlamentare Franco Roberti (ex Procuratore nazionale antimafia) venerdì 13 luglio, la vicesegretaria del Partito Democratico Paola De Micheli (18 luglio), Roberto Giachetti, deputato PD, già vicepresidente della Camera (22 luglio), per concludere (25 luglio) con Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, e il consigliere regionale Antonio Mazzeo.

Spazi dedicati anche ai più piccoli con animazione e laboratori con attività manuali per bambini.

Per quanto riguarda lo spettacolo clou, sarà lunedì 22 luglio (ore21.30) con “Katia Beni Show”. Martedì 23 (Spazio Pinocchio, ore 21.30), invece, sarà la volta di “Non solo musical”, lo spettacolo teatrale a cura dei centri diurni “Il Molino” e “La Farfalla”.

Tutte le sere in funzione la pizzeria, il ristorante, il bar, la gelateria, lo stand dei bomboloni e il luna park. Per info: 3386805604, partitodemocratico.sanminiato@gmail.com.

Fonte: Segreteria Comunale PD San Miniato

