In giro con una borsa termica piena di occhiali con placche antitaccheggio

Un cittadino romeno di 40 anni, in compagnia di una donna straniera, camminava intorno alle 23.30 lungo via Baracca con una borsa termica piena di occhiali di marca, di sospetta provenienza furtiva, sperando di non essere notato.

Gli Agenti della Squadra Mobile di Firenze, di pattuglia nella zona di Novoli, si sono insospettiti quando il 40enne, alla loro vista, ha allungato il passo, tentando di evitare il controllo e sono intervenuti.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia proprio per reati contro il patrimonio, nascondeva invece nella borsa 82 paia di occhiali con ancora attaccate le placche antitaccheggio.

Secondo una prima stima il valore della merce recuperata si aggirerebbe intorno ai 10.000 euro, in considerazione del fatto che ogni occhiale da sole è prezzato tra i 100 e i 300 euro.

Gli investigatori sono ora a lavoro per risalire ai legittimi proprietari di quanto sequestrato, ovvero agli eventuali esercizi commerciali ai quali potrebbero essere stati sottratti gli occhiali.

Per il cittadino romeno, al momento, è scattata una denuncia per ricettazione.

