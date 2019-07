Incendio in zona Piscine a San Miniato, intervento risolto in breve tempo

Incendio di dimensioni fortunatamente limitate a Calenzano di San Miniato, in via Castelfiorentino, nelle vicinanze delle Piscine. Alle 15 di oggi, mercoledì 3 luglio, è stato diramato l'allarme e sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco e due di volontari antincendio della Misericordia di San Miniato e di San Miniato Basso. Le fiamme si sono estinte in breve tempo: alle 16.30 l'intervento si è concluso, senza rischi per il bosco e le abitazioni vicini. Presenti anche polizia municipale per viabilità e una squadra di protezione civile per rifornimenti di acqua e viveri.

Tutte le notizie di San Miniato