Tamponamento in Fi-Pi-Li al km 3 in direzione Firenze, tra tre auto. In poco più di mezz'ora il traffico è aumentato e si registrano più di 3 chilometri di coda. Sul posto sta intervenendo la Polizia Stradale. Al momento non risultano feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

