Ingressi calati in ogni pronto soccorso dell'Asl Centro dopo l'ondata di caldo

Dopo il picco di lunedì scorso in cui si è registrato un significativo incremento praticamente in tutti e nove i pronto soccorsi dell’Azienda USL Toscana centro la situazione sembra in graduale miglioramento.

In particolare alle ore 16,30 di oggi (3 luglio) la situazione era la seguente:



*per completo s’intende pazienti in attesa di essere visitati, pazienti visitati e in attesa di riscontri diagnostici e pazienti in attesa di posto letto.

“Oggi i dati confermano una situazione assolutamente sotto controllo – è il commento del dottor Gianfranco Giannasi, direttore dell’area aziendale dei DEA- dopo la giornata di lunedì scorso che come da letteratura, seguiva i famosi tre giorni di latenza dell’ondata di calore, gli accessi sono tornati in linea. In questo momento –ha aggiunto il medico- il totale dei pazienti in attesa nei nostri nove pronto soccorsi sono 61 e in serata saranno tutti ricoverati, nei reparti di destinazione, come del resto è avvenuto nei giorni scorsi grazie a tutto il nostro personale che si è prodigato per ridurre il più possibile i disagi ai pazienti in attesa”.

Nella giornata di ieri (martedì) 973 persone in totale in tutti e nove i pronto soccorsi sono state trattate e dimesse.

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di Firenze