Investito in bici a Sovigliana, muore rifugiato sudanese dopo giorni di agonia

Dopo alcuni giorni in terapia intensiva in seguito ad un grave incidente avvenuto la scorsa settimana sulle nostre strade, è morto all'ospedale fiorentino di Careggi Adam Hassan, rifugiato politico sudanese ospite del centro di via Verdi che la nostra Misericordia gestisce nell'ambito del progetto Sprar.

La Misericordia, che in questo periodo ha avuto modo di apprezzare le doti di mitezza e correttezza di Hassan, si unisce al dolore del fratello Haroun, anche lui nostro ospite, e della famiglia in un momento così difficile e doloroso. Il Governatore, il Magistrato, il Collegio dei Capi Guardia, la fratellanza porgono le loro più sincere condoglianze

Fonte: Misericordia di Empoli

