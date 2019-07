La controreplica del Centrodestra: "Poggianti traditore? Dov'era Picchielli in questi anni?"

Dare del “traditore del Centrodestra” a Poggianti è quanto di più inverosimile. Ha rappresentato da solo il Centrodestra per tre anni nelle Istituzioni, ha depositato più di 200 atti ed altrettanti sopralluoghi in piazze, scuole, frazioni. Ha dialogato con ogni associazione, combattuto per la difesa della famiglia e la lotta al gender con le famiglie, è sempre stato presente sul territorio al punto da meritarsi sul campo, oltre che per competenze personali e professionali, la stima e la candidatura a sindaco di tutto il Centrodestra, Lega compresa. Il consigliere Picchielli dove era in questi anni? Quali problemi conosce della città? Sa cosa è andato a ricoprire almeno?

Il fatto grave che la Lega abbia ottenuto sponda con la sinistra estrema per ricoprire qualche carica riservata all’opposizione, che abbia sin da subito preso le distanze dal suo candidato Sindaco, che menta sui numeri e sulle vicende squallide che l’hanno vista protagonista in questi giorni, ha dell’inconcepibile e dell’irriconoscente. Questo atteggiamento lascia basito non solo Fratelli d’Italia, ma tutte le forze del Centrodestra che compattamente hanno sostenuto Poggianti prima e dopo le elezioni. Tanto è vero che, a guida Fratelli d’Italia, rappresentiamo tutti i partiti e tutto il Centrodestra alternativo alla Lega. Da oggi, a causa di consiglieri sicuramente poco avvezzi al rispetto ed al dialogo, per ora saremo distinti e distanti dalla Lega di Empoli.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli

