Lamborghini Tour, tappa a Cascina: pit stop a Navacchio

Sabato 6 luglio, per la prima volta in assoluto, passerà da Cascina il Lamborghini Tour Bull Days, l’esclusivo evento dedicato alle auto Lamborghini storiche e moderne. Un tour di tre giorni che quest'anno si svolge in Toscana, nei comuni di Pisa, Pontedera, Cascina, San Giuliano Terme e Volterra, che ospiteranno il passaggio e lo spettacolo di queste auto sportive dal design inconfondibile.

A Cascina il passaggio è previsto per sabato 6 luglio dalle ore 9:30 in poi. I bolidi arriveranno da Pontedera e attraverseranno a passo d'uomo corso Matteotti. Cinquanta le Lamborghini che parteciperanno all'evento e che effettueranno un pit stop in piazza La Pira a Navacchio.

«Sarà l'occasione per ammirare alcuni tra i modelli più esclusivi - dice Patrizia Favale, assessore al commercio e alle attività produttive di Cascina, uno dei comuni che ha conferito il patrocinio all'iniziativa - auto appartenute a grandi celebrità oppure la Lamborghini fedele riproduzione della Bat-Mobile del film “Batman - Il cavaliere oscuro". Cascina saprà essere degna cornice di un prodotto italiano famoso in tutto il mondo di cui essere orgogliosi".

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa

