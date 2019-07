Marijuana, 350 piante in giardino: arrestato 31enne

Aveva 350 piante di marijuana, alte dai 10 a 120 cm, 135 g di infiorescenze e della sostanza essiccata nascosta in varie parti della casa per 650 g circa. Un 31enne di Pontassieve, incensurato, è stato arrestato ieri sera, martedì 2 luglio, per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione illecita di marijuana. Il giardino con le infiorescenze è stato trovato in un giardino sotto una casa colonica di via Aretina. In casa la droga era nascosta in barattoli di vetro, in una zuppiera, in una scatola di cartone e in altri sacchetti di plastica. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari.

Tutte le notizie di Pontassieve