Empoli piange Mauro Ristori, architetto padre dell'attuale Parco di Serravalle

È morto a 89 anni l'architetto Mauro Ristori, ex dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Empoli.

Ristori è stato socio fondatore della Società Storica Empolese e studioso delle vicende locali in epoca romana ed etrusca, oltre ad alcune pubblicazioni in stampa, ha collaborato per la Pro Empoli per molti articoli dedicati alla storia locale.

I cittadini empolesi possono 'toccare con mano' tutti i giorni un'opera di Ristori: il Parco di Serravalle. Proprio il progetto dell'inizio degli anni '80 fu scritto da Ristori.

La famiglia (la figlia Sandra, i nipoti Giada e Duccio) si raccoglierà in lutto per i funerali di giovedì 4 luglio alle 10.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Pontorme. La tumulazione avverrà nel cimitero di Talamone a Orbetello, dove riposa la moglie di Ristori.

Tutte le notizie di Empoli