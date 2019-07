Olivia Sellerio non canta le canzoni di Montalbano per vicinanza a Camilleri: la sostituisce Elliot Murphy

Date le delicate condizioni di Andrea Camilleri, Olivia Sellerio, autrice dei brani per il commissario di Vigata, in questo momento, non ha cuore di cantare le canzoni per Montalbano e annulla i concerti in programma.

Saltano così le due date previste in Toscana nell’ambito del Festival delle Colline e del festival Orientoccidente.

Al suo posto, entrambe le serate, salirà sul palco Elliott Murphy, newyorkese e cantautore di culto, storico collaboratore di Bruce Springsteen.

In duo con Olivier Durand, Elliott Murphy sarà in concerto martedì 16 luglio a Villa Il Cerretino di Poggio a Caiano (ore 21 – biglietto 8 euro – Festival delle Colline) e mercoledì 17 luglio in piazza della Liberazione a Terranuova Bracciolini (ore 21 – ingresso libero - opening Tito Esposito - Orientoccidente).

Chi ha già acquistato il biglietto per lo spettacolo di Olivia Sellerio, può chiederne il rimborso entro il 30 luglio presso il punto vendita o il circuito di vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Elliott Murphy feat. Olivier Durand

Martedì 16 luglio – ore 21

Villa Il Cerretino - Poggio a Caiano

Ingresso 8 euro

Festival delle Colline

Elliott Murphy feat. Olivier Durand

Mercoledì 17 luglio – ore 21

Piazza Liberazione - Terranuova Bracciolini (AR)

Opening Tito Esposito

ingresso gratuito

Orientoccidente

Tutte le notizie di Poggio a Caiano