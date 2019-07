Personale sanitario, Alberti-Recaldin (Lega): "Solo 16 nuovi medici in servizio, Regione in ritardo"

“Dei 147 medici che la Regione ha promesso in rinforzo al personale già in servizio, ne sono stati assunti 133, e solo 16 su 47 nella Asl Toscana Centro hanno già firmato, per gli altri si dovrà aspettare come minimo la fine dell’estate. La Regione si è mossa in ritardo, ignorando i nostri ripetuti allarmi, e a rimetterci sono i pazienti, come sempre – dice il consigliere regionale Jacopo Alberti – più volte abbiamo provato a sollecitare la Regione e mettere in risalto il problema dell’insufficienza di personale in Toscana, ma non siamo stati ascoltati. La Regione ha poi fatto tanta bella pubblicità ingannevole sui nuovi ‘acquisti’ del personale ma, ai fatti, per un bel po’ non si risolverà nulla”.

“Il caso di Prato descritto oggi sulle pagine de La Nazione è emblematico della gestione disastrosa della sanità toscana – spiega il commissario della Lega di Prato, Andrea Recaldin - nell’ospedale con più accessi in pronto soccorso della Regione, è entrato in servizio solo un nuovo medico e per il prossimo ci sarà da aspettare agosto. Il resto forse arriverà a ottobre, quando cioè l’emergenza estiva sarà ormai superata. Le emergenze non si possono affrontare chiudendo i reparti e tagliando 87 posti letto, è irrispettoso verso i pazienti. Le malattia non va in ferie”.

Fonte: Ufficio stampa

