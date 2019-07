In Regione 'La Santa Allegria', Mercantia passa da Palazzo del Pegaso

“La Santa Allegria”, l’edizione numero 32 di Mercantia, il Festival internazionale del Quarto Teatro si presenta a palazzo del Pegaso. La conferenza stampa si tiene domani, giovedì 4 luglio alle 12.30 in Consiglio regionale (via Cavour, 4, a Firenze).

La rassegna che avrà luogo a Certaldo, da mercoledì 10 a domenica 14 luglio 2019, sarà articolata in 12 sezioni con 80 compagnie per oltre 100 spettacoli per sera, con un progetto europeo (Mysteries & Drolls), e una coreografia animata fatta da oltre 50 situazioni di arte contemporanea, installazioni artistiche e scenografiche lavorazioni artigianali dal vivo.

Tra le novità 2019 il teatro sacro europeo riletto in chiave contemporanea, le clownerie giapponesi, l’omaggio a Gabriella Ferri, Fabrizio De Andrè, Jesus Christ Superstar.

All’incontro con i giornalisti partecipano il presidente Eugenio Giani, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, l’assessore alla cultura di Certaldo, Clara Conforti, il direttore artistico del festival Alessandro Gigli e Alberto Masoni dell’organizzazione della rassegna.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

