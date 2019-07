Renzi condannato per danno erariale: i fatti risalgono alla sua presidenza della Provincia di Firenze

Matteo Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti per un danno erariale di 15mila euro in relazione alla nomina di un collegio di direzione provinciale in luogo di un singolo dg. Il fatto risalirebbe al 2005, quando Renzi era presidente della Provincia di Firenze. Condannati anche i 4 direttori generali e l'assessore al bilancio in carica al momento della nomina. Il danno erariale complessivamente sarebbe di 125mila euro.

Da quanto si apprende, oggi, Renzi avrebbe anche ricevuto dalla procura presso la Corte dei conti della Toscana un invito a dedurre per un presunto danno erariale risalente al 2009. In questo caso si contesta la scelta di due collaboratori privi di laurea per il suo staff quando era sindaco di Firenze. Il presunto danno erariale, contestato anche ad altri due dirigenti, sarebbe di 69.000 euro.

Tutte le notizie di Toscana