Rotonda tra via Larga e via Firenze, partono i lavori

Lunedì 1 luglio sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotonda tra via Larga e via Firenze: un’opera attesa da molto tempo, inserita nel programma di mandato del sindaco Marco Mazzanti, che oggi è finalmente realtà. Frequente teatro di incidenti, l’incrocio tra via Larga (strada comunale) e via Firenze (strada provinciale) è stato ritenuto dall’Amministrazione un punto prioritario su cui intervenire; obiettivo del lavoro, infatti, è quello di migliorare la sicurezza dell’attuale incrocio, fluidificarne il traffico e migliorare la viabilità dell’intera area. La realizzazione della rotonda, inoltre, favorirà la riduzione della velocità di transito dei veicoli su via Firenze e aumenterà la capacità di smaltimento del traffico. Sarà inoltre utile per effettuare il cambio del senso di marcia in sicurezza, evitando pericolose inversioni.

"Questo - spiega il sindaco Marco Mazzanti – è senza dubbio uno tra gli interventi più importanti per la viabilità cittadina presenti nel mio programma di mandato: si tratta di un’opera molto attesa, di cui la nostra città ha senza dubbio bisogno, specialmente da quando è stato aperto il tratto della nuova tangenziale che collega Quarrata con il casello autostradale di Prato Ovest. I lavori dureranno alcuni mesi e ci saranno sicuramente disagi per le necessarie modifiche alla viabilità, ma chiedo a tutti un po’ di pazienza, dal momento che i lavori andranno a migliorare significativamente la sicurezza e la fluidità del traffico nella nostra città”.

Dopo l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto definitivo lo scorso novembre, è stato avviato l’iter tecnico per l’acquisizione delle aree di proprietà privata sulle quali andrà ad insistere, in parte, la nuova rotatoria e per l’espletamento delle necessarie procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Per la realizzazione dell’intervento si prevede una spesa di 530.000 euro, interamente finanziati dall’Amministrazione comunale. L’intera superficie di intervento non ricade in zona a vincolo paesaggistico, né su aree di pregio o oggetto di particolare tutela.

Modifiche alla viabilità. Per permettere l’esecuzione dei lavori saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità che, dal prossimo lunedì 8 luglio, interesseranno via Larga.

Con l’ordinanza 143 dello scorso 2 luglio è stato istituito il divieto di transito e di sosta in via Larga, nel tratto compreso tra il numero civico 143 e l’incrocio con via Firenze, da lunedì 8 luglio fino al 9 agosto. Con medesimo atto è stato istituito il divieto di transito con accesso ai soli residenti, attività produttive e mezzi di soccorso nel tratto di via Larga tra l’incrocio con via Filzi e il civico 143.

