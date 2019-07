Rubano le bandiere delle contrade per Siena: fermati tre giovani

Hanno 'rubato' la bandiera della Contrada del Montone esposta sul palazzo della Fondazione MPS, poi come niente fosse, si sono presentati nella sede della stessa Contrada per bere qualcosa. I tre, studenti universitari 21enni originari di Perugia, due dei quali iscritti ad atenei del nord Europa, hanno restituito la bandiera ai contradaioli, poi sono andati via. La dirigenza del Montone, però, ha chiamato i carabinieri che si sono messi alla ricerca dei tre. Rintracciti in via del Sale, i tre non contenti stavano rubando un altro 'trofeo', una bandiera della Torre.

I carabinieri li hanno fermati e portati in Caserma. I tre hanno hanno chiesto non venissero informati i loro genitori e si sono scusati. Si procederà ora nei loro confronti con una denuncia alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato.

