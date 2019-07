A scuola da Poste Italiane: aiuto per i cittadini con il progetto di educazione finanziaria

Sessione in programma lunedì 8 luglio presso l’ufficio postale di Firenze VR in Via Pellicceria alle ore 11.00

Poste Italiane dà il via al progetto di Educazione finanziaria negli uffici postali. Un’iniziativa nel segno delle politiche di inclusione e sostenibilità con l’obiettivo di contribuire a migliorare le conoscenze dei cittadini in materia economico-finanziaria e aumentarne la consapevolezza nelle scelte di risparmio, investimento e nuovi strumenti finanziari nell’era digitale.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti i cittadini. La sessione didattica avrà una durata di 30 minuti e sarà tenuta da un esperto di Poste Italiane.

Fonte: Poste Italiane

