Una sera agli Innocenti, una raccolta fondi per Casa Rondini

Una cena per raccogliere fondi in favore del progetto di arredo di Casa Rondini, una delle strutture di accoglienza per bambini e madri dell’Istituto degli Innocenti. Si è svolta ieri sera, 2 luglio 2019, nel Cortile degli uomini “Una sera agli Innocenti”, l’evento, alla sua terza edizione, organizzato dall’Istituto degli Innocenti e dalla Fondazione Istituto degli Innocenti Onlus in occasione della ricorrenza della chiusura della finestra ferrata che nel 1875 aprì le porte a un nuovo sistema di accoglienza dei bambini senza famiglia.

La serata è stata l’occasione per presentare i risultati raggiunti fino a questo momento dal consiglio di amministrazione entrato in carica a fine 2016 e a metà del suo mandato e per presentare l’accordo con la Fondazione Teatro della Toscana e Everychildismychild che darà il via a una serie di rappresentazioni teatrali e incontri con attori e autori dal titolo “Agli Innocenti con” rivolti in via prioritaria a bambini e famiglie in situazione di fragilità e vulnerabilità.

Durante la serata si è svolta la cerimonia di consegna de “Il Nocentino”, un riconoscimento che va a persone, aziende e associazioni che hanno dimostrato la loro vicinanza all’Istituto.

I premiati in questa edizione sono stati: UBI Banca, che, dopo aver ottenuto le autorizzazioni degli Enti competenti, ha destinato il fondo di dotazione della Fondazione Federico Del Vecchio a tre progetti dell’Istituto, il giornalista Jacopo Storni, per la sua attenzione ai temi sociali, Anna Rossi Brioschi, residente a Bellinzona, in Svizzera che ha finanziato per intero il restauro di uno dei putti in fasce in terracotta invetriata di Andrea della Robbia.

Fra i presenti alla cena, oltre alla presidente dell'Istituto Maria Grazia Giuffrida, ai rappresentanti del consiglio di amministrazione, al direttore generale Giovanni Palumbo e alla presidente della Fondazione Istituto degli Innocenti Onlus Cristina Marsili Libelli, anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, l'assessore alla salute e al welfare della Regione Toscana Stefania Saccardi, la vicesindaca di Firenze Cristina Giachi, gli assessori del Comune di Firenze Andrea Vannucci e Sara Funaro.





Fonte: Ufficio Stampa

