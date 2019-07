Cellulare alla guida, in un anno multati 287 automobilisti a Pistoia

La Polstrada di Pistoia ha sorpreso e fermato un 59enne lo scorso fine settimana lungo l'A11 perché guidava con il telefonino. In quest'occasione Polstrada ha diffuso un dato rispetto all'ultimo anno: sono stati sanzionati 287 automobilisti col telefonino in mano mentre guidavano.

Dei 287 automobilisti sorpresi e poi sanzionati, 5 erano recidivi, 4 i neopatentati. Molte le scuse usate per evitare la contravvenzione, alcune anche fantasiose. La polizia stradale, ha riferito che c'è stato anche chi ha detto di aver "risposto per dire che non potevo rispondere".

