Spazio Gioco Piccoli a Villa Reghini: c'è ancora posto per iscrivere i bambini

Nell’ambito dei servizi educativi alla prima infanzia del Comune di Vinci, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Ciattini, informa che c’è ancora la possibilità di iscriversi allo Spazio Gioco “Piccoli a Villa Reghini” per l’anno educativo 2019 - 2020.

Lo spazio gioco è un servizio integrativo che accoglie 25 bambini e bambine di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. La sua apertura annuale va da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 (senza il momento del pranzo).

La sua collocazione, nella struttura polivalente che ai piani superiori ospita la biblioteca dei ragazzi e il Ciaf, è centrale nel paese di Sovigliana e lo rende un importante contesto di aggregazione per tutta la comunità e in particolare per le famiglie con bambini.

Lo Spazio Gioco, ormai da oltre dieci anni, si propone come un contesto relazionale di grande valore educativo, dove i bambini possono trovare occasioni di crescita sociale, affettiva e cognitiva e di gioco. “Piccoli a Villa Reghini” è strutturato sul modello del nido d’infanzia, sia dal punto di vista dell’organizzazione degli spazi, accoglienti e colorati, sia dei tempi della giornata che prendono forma grazie all’equilibrio e all’alternanza delle varie esperienze educative.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio scuola del Comune di Vinci 0571/933241 o direttamente a Villa Reghini 0571/902292.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

