Stabilimenti Balneari in Versilia, Montemagni (Lega): "Il sequestro avrebbe effetti devastanti"

“Già l’attuale stagione turistica non appare, ad oggi, eccezionale-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-e la notizia che il tribunale di Genova potrebbe, vista una recente sentenza, procedere al sequestro di alcune centinaia di stabilimenti balneari versiliesi, è davvero una doccia fredda per i tanti operatori del settore.”

“Da sempre-prosegue il Consigliere-ci siamo battuti con estrema determinazione, dall’anno scorso anche col fondamentale supporto del Ministro Centinaio, per fronteggiare l’odiosa direttiva Bolkestein che incombe inesorabilmente sugli addetti ai lavori ed ora questa determinazione del tribunale ligure, potrebbe ulteriormente creare criticità non indifferenti.”

“Ovviamente non siamo degli avvocati-precisa l’esponente leghista-e quindi non ci permettiamo di fare valutazioni legali, ma se, come pare, il Ministero dei Trasporti potrebbe essere risolutivo per salvaguardare tanti posti di lavoro, allora siamo pronti a sollecitare chi di dovere, tramite i nostri parlamentari, per analizzare la problematica che, se non affrontata e risolta, avrebbe effetti devastanti per l’intera economia della Versilia.”

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Versilia