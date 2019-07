Stella (FI): "Soprintendenza non dà ok a pensiline tramvia ma le ha date per foresta di pali alla stazione"

"A Firenze si ribolle dal caldo, diverse persone vanno al pronto soccorso per malori causati dalle temperature elevate, eppure gli utenti della tramvia non possono ripararsi dal sole sotto una pensilina, perché diverse fermate del tram ne sono sprovviste in quanto la Soprintendenza non dà il via libera per motivi di impatto estetico, non solo nel centro storico ma anche in periferia. Tutto questo è surreale: la Soprintendenza è la stessa che alcuni anni fa ha dato il nulla osta alla realizzazione della ormai tristemente nota 'foresta di pali neri' in piazza della Stazione, che oscura la vista della basilica di Santa Maria Novella e dello stesso complesso ferroviario, monumento tutelato dell'architettura razionalista degli Anni Trenta". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). "Chiediamo al Soprintendente di ritornare sulla sua decisione - aggiunge Stella - e di autorizzare la realizzazione delle pensiline alle fermate che ne sono sprovviste".

Tutte le notizie di Firenze