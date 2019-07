Sul Montalbano le passeggiate continuano: il programma di luglio

Le nostre passeggiate sul Montalbano continuano con un programma di luglio tutto da scoprire.

Giovedì 4 luglio partenza dalla Chiesa di San Baronto; seguendo il sentiero di

Pasqualino giungeremo alle cave Gironi dove gli scalpellini in passato si procuravano la pietra per plasmare le loro opere. La visita prosegue verso Forrottoli per poi incamminarsi nuovamente verso San Baronto.

Giovedì 11 luglio la passeggiata prende il via da Lamporecchio percorrendo sentieri circondati da oliveti e vigne per poi fare tappa all'azienda agricola Forrà Pruno, produttrice di olio, ortaggi, frutta e sede di un piccolo laboratorio di trasformazione per la produzione di confetture, succhi di frutta e salse. Dopo la visita la passeggiata prosegue per tornare al punto di partenza.

Giovedì 18 luglio appuntamento speciale con una passeggiata al tramonto. Partenza dal borgo di Porciano seguendo un sentiero verso Poggio alla Baghera e Ronco; la nostra guida vi condurrà a scoprire alcuni degli scorci panoramici più suggestivi della nostra collina quando il sole comincia a calare svelando i colori più belli della natura. I partecipanti interessati a mangiare all'aperto potranno portare panini, bibite e tutto il necessario per cenare sull'erba al tramonto. Per chiudere in bellezza tutti i partecipanti potranno inoltre degustare il dolce tipico di Lamporecchio, i famosissimi brigidini.

Giovedì 25 luglio la passeggiata si svolgerà sulla Romea Strata, la via di antichi pellegrinaggi. Dopo la visita della Chiesa di San Baronto la passeggiata seguirà il sentiero percorso in passato dai pellegrini che giungevano dal nord per recarsi a Roma. Prima di giungere a San Baronto l'antica via faceva tappa a Pistoia, sede delle reliquie di San Jacopo, dove proprio il 25 luglio di ogni anno si svolgono le celebrazioni del santo patrono.

Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla nostra guida ambientale Michela Del Negro.

Per partecipare alle visite guidate è necessario iscriversi ai seguenti contatti:

Ufficio turistico di San Baronto 0573 - 766472

Guida ambientale Michela Del Negro 347 8156922

Email a turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

