Trovato con la droga, scappa in bici e investe carabiniere: arrestato

Nella serata di ieri, martedì 2 luglio, i carabinieri di Firenze Peretola durante dei controlli al Parco delle Cascine, hanno arrestato F.C., 19enne, del Gambia, nullafacente, pregiudicato, senza fissa dimora. Il giovane è stato sorpreso a vendere sostanze stupefacenti e alla vista dei carabinieri ha cercato di buttare via due involucri contenenti marijuana del peso totale di 7,15 grammi. Ha poi tentato la fuga a bordo di una bicicletta, investendo uno dei due carabinieri, il quale ha avuto solo lievi ferite dall'impatto. Bloccato e sottoposto a perquisizione personale sono stati trovati 30 euro, ritenuti provento dell'illecito e quindi sequestrati. L'arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

