Un amico a quattro zampe, più, o meno: al via al nuovo concorso di scrittura

L'estate non è solo la stagione giusta per dedicarsi alla lettura di un buon libro, magari sotto l'ombrellone. L'estate è anche il periodo migliore per prendere in mano carta e penna e mettersi a scrivere un bel racconto, magari approfittando del fatto che la biblioteca comunale “Bartolomeo della Fonte”, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese, ha appena istituito un nuovo concorso di scrittura per racconti brevi a tema “Un amico a quattro zampe, o più, o meno”. Il concorso è aperto a chiunque, residenti e non, ed è diviso in due sezioni in base all'età anagrafica dell'autore: la sezione A è riservata ai bambini dagli 8 ai 14 anni e la sezione B agli adulti da 15 anni in su.

I partecipanti dovranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito, che racconti il loro rapporto con gli amici animali, eroi e confidenti delle avventure, dei dolori e delle gioie. La lunghezza dei testi non dovrà superare le 15000 battute, compresi gli spazi, scritte con carattere Times New Roman, corpo 12. Il testo dovrà essere prodotto su supporto cartaceo in cinque copie e su supporto elettronico (CD, chiavetta Usb). Il testo su carta e quello su supporto elettronico dovranno essere identici.

« Si tratta della terza edizione del concorso letterario per racconti brevi istituito dalla biblioteca Della Fonte- spiega l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Un'iniziativa che si propone di stimolare la creatività e la voglia di raccontarsi e che la biblioteca diffonde al livello nazionale. Lo scorso anno, infatti, abbiamo ricevuto moltissimi racconti anche da fuori regione, a riprova che intorno al tema dell'espressività attraverso la scrittura c'è grande interesse. La biblioteca “Della Fonte” si qualifica così sempre più come polo culturale a tutto tondo»

La lettera di adesione dovrà essere consegnata o spedita al Comune di Montemurlo (via Montalese, 474 - Montemurlo - farà fede il timbro postale) entro e non oltre le ore 13 del 30 settembre 2019.

Per ciascuna sezione di concorso il primo classificato riceverà un buono acquisto libri del valore di euro 200, il secondo classificato di euro 100 e il terzo da classificato euro 50.Tutti partecipanti riceveranno inoltre un attestato di partecipazione. La segreteria del concorso, alla quale potranno essere richieste informazioni, è istituita alla Biblioteca comunale Bartolomeo della Fonte, referente Silvia Zizzo - telefono 0574 558567, email: biblioteca@comune.montemurlo.po.it

L'avviso completo si può scaricare dal sito istituzionale del Comune di Montemurlo al seguente link https://montemurlo.etrasparenza.it/archivio16_procedimenti_0_40709_25_1.html

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

