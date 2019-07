Un bagno di birra, a Bagno Vignoni si degustano le artigianali toscane

Birre e birrifici artigianali toscani protagonisti con degustazioni, assaggi e musica live nello scenario incantato di Bagno Vignoni (Si). Torna l’appuntamento con la quinta edizione di “Un bagno di birra”, il primo festival della birra toscana in programma a Bagno Vignoni (Siena) da venerdì 19 a domenica 21 luglio, organizzato dal Comune di San Quirico d'Orcia in collaborazione con la Proloco di San Quirico d’Orcia, responsabile della gestione del festival. Otto i birrifici selezionati in questa edizione 2019 provenienti dalle province di Siena, Prato e Pisa.

Il programma - Festival al via venerdì 19 luglio con l’apertura dei birrifici dalle ore 16; dalle ore 19.30 apertura dello stand gastronomico e braciere. Alle 22.30 musica live con Giuseppe Scarpato Power Trio. Il programma di sabato 20 luglio prevede la possibilità di pranzare e cenare nello stand gastronomico mentre i birrifici artigianali inizieranno a spillare birra dalle ore 12 fino a notte. Dalle ore 22.30 musica live The Shaker. Gran finale domenica 21 luglio. Dalle ore 16 alle ore 19 presentazione dei birrifici toscani selezionati, degustazione di birra dalle ore 12 fino a notte e stand gastronomico e braciere a pranzo e cena. Chiusura dalle 22.30 con il concerto dei Pink Noise.

I birrifici selezionati Birrificio Bio La Stecciaia, Opificio Birraio, Birrificio 26nero, Birrificio Badalà, Birrificio Birra La Diana, Birrificio Cappellino, Birrificio San Quirico, Saragiolino.

Fonte: Ufficio stampa

