UniSi, prima laureata nel corso di Entineering Management

Il corso di laurea magistrale in lingua inglese in Engineering Management, attivato dal dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche dell’Università di Siena, ha la sua prima laureata. E’ la dottoressa Maria Duchi, che stamattina ha discusso la sua tesi dal titolo "Progetto di razionalizzazione dei setup times nella sequenza produttiva - Il caso dell'oleificio Ranieri", con relatore professor Alessandro Bacci.

Il corso di laurea magistrale in Engineering Management fornisce competenze di alto livello nel campo della modellistica matematica, controllo, ottimizzazione, decision making e gestione dei sistemi e delle organizzazioni. Il programma degli studi si basa su discipline come l’economia manageriale, l’analisi dei dati e delle decisioni, la teoria dei giochi, la logistica e la pianificazione della produzione, il marketing, e la gestione dei progetti.

