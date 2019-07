Via dei Serragli, ripartono i lavori ai sottoservizi

Dalle 10 di domani, giovedì 4 luglio, riprenderanno i lavori in via dei Serragli. Si tratta della sostituzione delle reti idrica e fognaria, seguiti poi da altri interventi sui sottoservizi (telefonia e fibra ottica) e dal rifacimento di carreggiata e marciapiedi. In questa fase il cantiere interesserà il tratto da via del Campuccio a via Santa Maria che sarà quindi chiuso fino a metà agosto. L’incrocio con via del Campuccio rimarrà sempre transitabile mentre già dalla prossima settimana l’incrocio con via Santa Marta verrà chiusa per esigenze del cantiere. Previsti ulteriori provvedimenti tra cui il divieto di transito per i mezzi superiori a 35 quintali negli altri tratti di via dei Serragli e il senso unico in via delle Caldaie tra via del Campuccio e via Santa Maria verso quest’ultima (anche divieti di sosta). Questa fase dovrebbe concludersi entro Ferragosto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze