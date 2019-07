A Palazzo Blu torna 'Il cielo in mostra'

Lo scorso 13 giugno sono state circa 700 le persone che hanno partecipato alla prima serata di osservazione del cielo notturno da Palazzo Blu. Sabato 13 luglio ritorna l’appuntamento serale con i telescopi e le finestre vista cielo per osservare stelle e costellazioni. Durante la serata verrà proposto un percorso di osservazione a occhio nudo per scorgere le costellazioni, per poi passare all’osservazione con i telescopi posizionati nel cortile e nelle sale della Collezione Permanente. L’evento è a ingresso libero ma occorre prenotarsi sulla piattaforma eventbrite.it scegliendo la fascia oraria di ingresso, prevista ogni mezz’ora a partire dalle ore 22.00 fino alle 24.00. Per coloro che non hanno accesso ad internet è possibile richiedere la registrazione tramite l’assistenza presso la biglietteria di Palazzo BLU, salvo esaurimento posti disponibili. Il personale della biglietteria non è in possesso di tagliandi aggiuntivi oltre a quelli messi a disposizione sul web. Il 13 luglio occorre presentarsi presso la biglietteria di Palazzo Blu 10 minuti prima della fascia oraria di prenotazione. Nell’occasione la mostra ‘Explore. Sulla Luna e oltre’ sarà aperta fino alle 24 – ultimo ingresso in mostra ore 24.00 – e visitabile dalle ore 20.00 con biglietto ridotto a 3 euro. L’appuntamento è a cura di Kinzica Soc. Coop. con le associazioni Pramantha dipartimento Astro e La nuova limonaia.

Fonte: Ufficio stampa

