Anche Quarrata patrocina il Toscana Pride, Mazzanti: "Battersi contro le discriminazioni"

Anche quest’anno il sindaco Marco Mazzanti ha concesso il patrocinio del Comune di Quarrata al Toscana Pride, che si svolgerà sabato prossimo, 6 luglio, a Pisa. Alla manifestazione sarà presente anche un amministratore del Comune di Quarrata, il consigliere Tommaso Scarnato, che sfilerà con la fascia tricolore in rappresentanza dell’Ente.

Il Comune di Quarrata aderisce ormai da anni alla manifestazione toscana in sostegno dei diritti delle persone LGBTIQA+ e contro ogni forma di discriminazione.

“Penso sia giusto ed importante – afferma il sindaco Marco Mazzanti – che le istituzioni accompagnino e sostengano le iniziative che promuovono il pieno riconoscimento dei diritti di ciascuno e si battono contro le discriminazioni, che purtroppo ancora oggi ci sono, inerenti all’orientamento sessuale delle persone. Per questo ho deciso anche quest’anno di concedere il patrocinio del Comune di Quarrata alla manifestazione del Toscana Pride e di far partecipare un amministratore in rappresentanza dell’Ente”.

Gli obiettivi del Toscana Pride 2019 sono sei e riguardano “Affettività e famiglie”, “Contrasto alle discriminazioni e diritti umani”, “Educazione alle differenze”, “Salute, prevenzione e benessere”, “Autodeterminazione”, “Lavoro”.