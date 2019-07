Articolo1 Cascina aderisce convintamente al Toscana Pride

"Siamo e saremo sempre dalla parte di chi difende i propri diritti, che siano la libertà di orientamento sessuale e/o il diritto di manifestazione del proprio pensiero. Tutto questo acquista ancor più significato se pensiamo che al giorno d'oggi stiamo attraversando un pericoloso arretramento culturale. Dopo 40 anni dal primo atto di ribellione che ha portato alla rivendicazione del proprio orgoglio fa un gran dispiacere che il Comune di Cascina a guida leghista non abbia voluto nemmeno esprimere una parola di empatia verso tantissime persone che sfileranno per rivendicare i loro diritti, dimostrando ancora una volta coma la Lega sia non solo retrograda culturalmente, ma che abbia anche paura e per questo provi odio per chi ha il coraggio delle proprie azioni."