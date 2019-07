Bilancio di previsione approvato a Castelfranco di Sotto: 1,2 milioni di euro di progetti

Nella seduta consiliare del ieri, 3 luglio 2019 marzo 2018, è stata approvata una variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Castelfranco di Sotto con l’inserimento nel programma pluriennale delle opere pubbliche di due interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico: uno alla Palestra di Orentano e l’altro alla Scuola Media Leonardo da Vinci del Capoluogo.

Entrambi i progetti, per un costo complessivo di quasi 1,2 milioni di euro, sono finanziati al 60% dalla Regione Toscana. Per coprire la restante parte del costo dei lavori è in corso la valutazione per definire una partecipazione da parte di Toscana Energia Green che permetterebbe al Comune di evitare di accendere un mutuo di finanziamento.

Gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico che saranno apportati alla Scuola Media del Capoluogo consistono nella: realizzazione di un cappotto termico esterno, sostituzione degli infissi esistenti e introduzione di un sistema di monitoraggio energetico. L’opera prevede un costo complessivo di 765.000 euro.

Per quanto riguarda invece la Palestra scolastica di Orentano, gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico comprenderanno: la realizzazione di un cappotto termico esterno, la sostituzione degli infissi esistenti, la riqualificazione della centrale termica, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la realizzazione di un impianto solare termico, l’introduzione di un sistema di monitoraggio energetico. L’intervento prevede un costo compressivo di 432.800 euro.

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione Toscana per l'efficientamento energetico grazie alla partecipazione al Bando regionale “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” che agevola la promozione di progetti di investimento riguardanti l’efficientamento energetico. Il progetto di intervento sulla palestra di Orentano e sull'edificio scolastico di Piazza Mazzini risulta ammesso nella graduatoria approvata a seguito del relativo bando regionale (Por Fesr 2014-2020).

“Siamo molti soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti sul tema del risparmio energetico, intervenendo in modo concreto sui nostri edifici pubblici – ha commentato il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti - . Il nostro impegno nell’efficientamento prosegue un percorso già avviato nella passata legislatura con la riqualificazione e sostituzione degli impianti termici nelle scuole e di gran parte dell’illuminazione pubblica. Questo è il primo importante passo di questo nuovo mandato”.

“ La scuola media di Castelfranco e la palestra scolastica di Orentano sono due edifici particolarmente importanti perché questi luoghi sono frequentati dai nostri bambini e ragazzi. Proprio per questo poniamo in questi progetti un’attenzione ancor più focalizzata e convinta alla manutenzione e al miglioramento degli spazi”.

Fonte: Comune di Castelfranco - Ufficio stampa

