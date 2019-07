Tra colori e forme, Anna Napoli espone alla Fornace Pasquinucci

Si inaugura sabato 6 luglio alle 18, alla ex Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina, l'ultima mostra della prima parte della stagione artistica del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci..

Si tratta della mostra « Tra colori e forme», personale di Anna Napoli, una pittrice siciliana che vive e lavora in Toscana da 40 anni e da qualche anno socia del Gruppo stesso.

La mostra propone un importante gruppo di opere: 25, tra olii su tela e tavole di legno, anche di grande formato, che testimoniano il profondo amore dell’artista per la pittura.

La pittrice, con studio d'arte a Montespertoli, ha realizzato molte mostre personali e collettive in tutto il mondo, tra le più importanti quelle presso l’Istituto di Cultura Italiana a Bruxelles e a Colonia. Ha partecipato a concorsi di pittura nazionali ed internazionali ottenendo alcuni premi prestigiosi, tra i quali, nel 2018, «Il Cardo», 1° premio del Comune di Fiesole.

Presenterà la mostra il Prof Lorenzo Poggi, anch'egli prezioso socio di tale compagine artistica.

Il Prof. Poggi, in una breve nota critica, scrive fra l'altro: “le opere di Anna Napoli hanno un fascino e un particolare carattere di coinvolgimento. Attigono alla radice profonda della nostra mente, alla dimensione dell’irrazionale, del sogno che abitano in noi e condizionano la nostra vita. Il gioco, il sogno hanno una dimensione di follia che l'artista esprime in figure dai colori intensi, definite precisamente dal disegno e collocate in uno spazio che non ha la

profondità della visione prospettica razionale. Segni e figure che hanno nel gioco, nell'amore, nel sogno la loro origine e che l'artista presenta in una sorta di immaginazione che si addice all’infanzia. Anna Napoli ci invita ad un viaggio nella dimensione dell'emozione a ciò che da senso alla nostra vita a ciò che i simboli richiamano ma che spesso rimane in ombra ne mondo contemporaneo.”

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, si protrarrà fino al 13 luglio e sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 17.00 alle 19.30 con ingresso libero. Per visite in orari diversi si può chiamare il numero 335 393889.

Fonte: Comune di Capraia e Limite

