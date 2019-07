Prima a colpi di bidoni, adesso di bottiglie: due in ospedale a Galleno

Durante le prime ore dell'alba di mercoledì le strade di Galleno sono state protagoniste di una rissa che ha svegliato gli abitanti del paese ancora nel letto. E' successo nel confine fra il territorio di Fucecchio e Castelfranco di Sotto, precisamente tra via Romana Lucchese e via Valdinievole.

Non è il primo episodio del genere che ha luogo nel paese di mezzo fra i comuni del cuoio. Infatti neanche un anno fa, 4 persone si presero a colpi di bidoni della differenziata in pieno giorno, sempre nell'incrocio tra le due vie al centro di questo recente episodio.

Come racconta il quotidiano il Tirreno, la rissa ha coinvolto almeno tre persone, e due di loro sono finite all'ospedale di Pescia con ferite nella zona addominale che sembrerebbero state causate da colpi di bottiglie rotte. I feriti non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Il numero di persone che avrebbero preso parte alla rissa è ancora in corso di aggiornamento, vale lo stesso per le cause scatenanti il violento litigio per strada. Sulla vicenda sta indagando la polizia del commissariato di Pescia.

