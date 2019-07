Contributo affitto e acquisizione alloggi, domande in scadenza a Pisa

L’Ufficio Politiche dalla Casa del Comune di Pisa comunica che è in pubblicazione il bando per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019 e che gli interessati potranno presentare domanda per parteciparvi fino al 12 luglio prossimo. Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

Gli interessati potranno trovare copia del bando e del modello di domanda sul sito internet del Comune, nell’area tematica “Casa”, nella sezione “notizie”, al seguente link:https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html; presso il front office dell'ufficio politiche della casa il mercoledì e il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00; presso L' U.R.P. del Comune nell'orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. I modelli di domanda saranno disponibili anche negli uffici decentrati di Marina di Pisa, del Cep, di Putignano, di San Giusto e di Don Bosco e nelle varie sedi dei Sindacati degli Inquilini.

Le domande, compilate unicamente sui moduli predisposti e scaricabili sul sito del Comune, potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

consegna presso l’U.R.P., presso le sedi decentrate sopra indicate e presso l'ufficio politiche della casa nell'orario di apertura al pubblico;

invio mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ufficio politiche della casa del Comune di Pisa (via Fermi n. 4);

in questo caso, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante;

mediante posta certificata: comune.pisa@postacert.toscana.it;on-line, accedendo al servizio presente nella pagina servizi.comune.pisa.it.

Avviso per l’acquisizione di immobili ad integrazione dell’edilizia residenziale pubblica

L’Ufficio Casa del Comune di Pisa ha pubblicato l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di complessi immobiliari di privati da acquisire ad integrazione dell’edilizia residenziale pubblica. L’avviso è consultabile sul sito del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it) nella sezione “politiche abitative” o presso la sede dell’Ufficio Casa (via Fermi 4) negli orari di apertura al pubblico e scade il giorno 11 luglio. Per partecipare è necessario presentare la proposta di offerta scaricabile sul sito www.comune.pisa.it nella sezione “bandi di gara e altri bandi”.

L’avviso ha l’obiettivo di implementare l’offerta degli alloggi ERP attraverso l’acquisto da parte dei Comuni di alloggi immediatamente disponibili e assegnabili. La Regione Toscana mette a disposizione dei Comuni un fondo di 15 milioni in totale per finanziare l’acquisto degli immobili.

Gli alloggi, che devono corrispondere ad un intero fabbricato o porzione di fabbricato costituito da almeno 4 unità immobiliari, devono essere liberi da persone, agibili, conformi allo strumento urbanistico vigente ed avere una classe energetica non inferiore alla B. Le proposte che arriveranno al Comune saranno valutate in base ai criteri di localizzazione in relazione alle dinamiche sociali, abitative ed infrastrutturali del territorio e di economicità dell’offerta. Il finanziamento di ogni proposta ammessa sarà erogato entro il 15 dicembre 2019.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

