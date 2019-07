Corposo restyling per la scuola 'Calvino' di San Donato

Nuova vita alla Scuola Italo Calvino di San Donato. Sono in corso importanti lavori per il rinnovo dei locali di servizio della scuola, in particolare dei bagni, nei quali verranno sostituiti tutti i rivestimenti e tutti i sanitari con il relativo adeguamento impiantistico. Si procederà poi alla sostituzione degli infissi esterni e interni nei locali di cui sopra e più in generale ad una manutenzione che consenta un rinnovo di alcuni elementi costruttivi ammalorati. Infine verrà sostituito il pavimento dell'ingresso.

Questi lavori costituiscono una parte di quelli previsti sulla scuola e sono stati programmati in modo che sia possibile realizzarli entro la ripresa dell’anno scolastico. L’Amministrazione aveva già espresso la volontà di mantenere e potenziare il plesso scolastico Italo Calvino di San Donato e si farà promotrice anche di azioni per promuovere iniziative per valorizzare la scuola e favorire la collaborazione con la comunità nella convinzione che la scuola possa e debba essere un punto focale per la crescita della comunità di San Donato.

Questo intervento si inserisce tra i numerosi effettuati e previsti nei molti plessi scolastici del comune e dimostra l’attenzione che L’Amministrazione rivolge al settore educativo e al miglioramento degli spazi scolastici del territorio.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

