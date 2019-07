CT Montecatini, sfida a colpi di racchette da tutta Italia: 5mila euro in palio

E’ tempo di ottavi di finale al Torneo Open maschile e femminile organizzato dal Circolo Tennis Montecatini con un montepremi di 5.000 euro (suddiviso in 3.500 euro per gli uomini e 1.500 euro per le donne). Nel turno odierno entreranno di scena i principali favoriti della manifestazione: da una parte Daniele Capecchi, 2.1 ed ex campione toscano assoluto, e il 2.2 Davide Della Tommasina, dall’altra Corinna Dentoni, ex numero 132 delle classifiche mondiali e trionfatrice della scorsa edizione, e Jessica Bertoldo.

Tuttavia già nella giornata di ieri sono scesi sui campi della Torretta alcuni dei tennisti più forti presenti quest’anno, come Riccardo Sinicropi, testa di serie numero 4: la partita di debutto del milanese, ex numero 430 al mondo, è durata due games, il tempo di attestare l’infortunio del suo avversario, l’amiatino Andrea Taliani. Se i destini di casa rimangono aggrappati al beniamino locale Emanuele Mazzeschi, che sconfigge al debutto il pratese Lapo De Marzi con il punteggio di 64 62, sono tanti i tennisti venuti da lontano fino a Montecatini Terme in cerca di gloria: su tutti l’altoatesino Erwin Troebinger, che si sbarazza con un duplice 6-2 dell’empolese tesserato per il Tc Santa Croce sull’Arno Andrea Lolli, e nel femminile la 2.5 Federica Costa, giunta da Loano a dimostrare un ottimo stato di forma contro l’aretina Elena Carboni. Tra i tanti match in programma spicca anche la prestazione del giovane pratese Guglielmo Stefanacci: se nel turno precedente aveva visto, sportivamente parlando, la morte in faccia e si era salvato a pochi punti dalla sconfitta contro Andrea Cerri, il tennista laniero si è magicamente ripreso ed ha rimontato, contro ogni pronostico, il 2.4 Leonardo Catani, costretto al ritiro al terzo set quando la partita sembrava ormai compromessa sul punteggio di 4-2.

Contemporaneamente al programma sportivo, il Circolo Tennis Montecatini propone in occasione del Torneo Open un ricco calendario di eventi eno-gastronomici: giovedì 4 luglio è in programma la suggestiva “Serata Casa Gala con Musica Jazz”, mentre le tre serate finali saranno organizzate da “Il Ristorante” di Serravalle Pistoiese.

Fonte: Ct Montecatini

Tutte le notizie di Montecatini Terme