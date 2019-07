Doppia tappa in Tunisia per Dario Nardella

Domani il sindaco Dario Nardella sarà in missione in Tunisia dove farà tappa a Tunisi e a Monastir per partecipare a una serie di incontri istituzionali.

Il primo appuntamento sarà nella capitale con il primo Ministro della Repubblica tunisina Yussef Al Chahed. A seguire il primo cittadino incontrerà i ministri per l’Immigrazione Radhouane Ayara e della Cultura Mohamed Zine El Abidine.

In serata Nardella sarà nella città di Monastir per partecipare al concerto ‘Galà Puccini’, eseguito dall’Orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago diretta dal Maestro Alberto Veronesi. L'evento si terrà all’anfiteatro romano di El Jem (detto piccolo Colosseo), dichiarato patrimonio dell’Umanità Unesco nel 1979.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze