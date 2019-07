Emergenza caldo, registro degli accessi nei pronto soccorsi Toscana centro

Di seguito la tabella relativa alla situazione all'interno dei nove pronto soccorsi dell'Azienda USL Toscana centro si precisa che per "completo netto" s'intende pazienti in attesa di essere visitati, pazienti visitati e in attesa di riscontri diagnostici e pazienti in attesa di posto letto, quest'ultimi nelle prossime ore saranno assegnati ai reparti di destinazione.

Del totale dei "pazienti chiusi" circa il 20% è stato ricoverato mentre circa l'80% è stato visitato e ha ricevuto le necessarie cure e poi dimesso.

La rilevazione all'ospedale Serristori alle ore 12,00 era la seguente: completo netto 2 - pazienti in visita 1, pazienti in attesa 1, pazienti in destino 0, pazienti chiusi 40.

Fonte: USL Toscana centro Ufficio Stampa

