Empoli Jazz Festival, la 10ª edizione presentata in Regione: "Successo consolidato"

Decima edizione, decimo cartellone, decimo richiamo per gli appassionati della musica jazz. Empoli Jazz Festival taglia un traguardo importante e si presenta con un programma di concerti di spessore e da “manifestazione tra le più importanti della Toscana assume ormai un rilievo di carattere nazionale”. Ne è convinto il consigliere regionale Enrico Sostegni che oggi, giovedì 4 luglio, a palazzo del Pegaso ha presentato il programma al fianco del direttore artistico Filippo d'Urzo. “I successi del festival, per livello degli artisti che vi partecipano e per la risposta di pubblico, sono consolidati”, dichiara Sostegni che ringrazia l’amministrazione comunale per la “forza e l’impegno che da sempre dimostrano, confermando un accesso alla cultura e al turismo notevoli”.

“Siamo contenti – dichiara l’assessore alla cultura di Empoli Giulia Terreni – per il richiamo di questo festival. Gli eventi in programma sono molti e siamo certi che la partecipazione sarà alta”. Ma Empoli Jazz non è solo una rassegna musicale capace di attrarre appassionati o turisti. È anche una grande “occasione di formazione di nuovi jazzisti” rileva d'Urzo parlando, tra l’altro, del progetto ‘Le Fiabe del Jazz’ per le scuole primarie di Empoli e dell’Empolese Valdelsa. Un’occasione peraltro ripersa anche dal presidente dell’assemblea toscana Eugenio Giani, che parla del Festival come “momento culturale di altissimo profilo”, di Empoli come “capitale del Jazz” e “città più baricentrica della Toscana”.

Organizzata dall’associazione Empoli Jazz, l’edizione 2019 propone un percorso di concerti di qualità su tutto il territorio e tanti protagonisti assoluti della scena nazionale e internazionale. Tra questi, il grande sassofonista Joshua Redman. Il programma completo è consultabile alla pagina facebook ufficiale.

Il festival gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Empoli, della Regione e della Città Metropolitana.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

