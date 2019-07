Ci sarebbe stata un'esplosione in un appartamento in ristrutturazione di via Benedetto Marcello a Firenze, secondo quanto affermato dai vigili del fuoco del comando locale. Questo pomeriggio l'intervento, non si segnalano persone coinvolte e un vano dell'appartamento è stato reso inagibile. Da accertare le cause dell'evento. Sul posto anche il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Firenze.

