L'avocado, come abbiamo detto con Cristina stamani in radio, ha molte proprietà nutrienti per il nostro corpo, ricco di acido folico, molto importante durante la gravidanza, aiuta a migliorare la circolazione perché i suoi acidi grassi sono amici del cuore riducendo il colesterolo cattivo nel sangue. Apporto di vitamine B, C, E, potassio, ha un ottimo potere antiossidante per i radicali liberi e per contrastare l'invecchiamento delle nostre cellule, una maggiore protezione per le ossa fragile e l'osteoporosi.

La salsa più conosciuta dove è indispensabile utilizzare l'avocado è il guacamole, la salsa messicana. Potete utilizzare la salsa per condire la pasta come nella ricetta di Irene, tagliata a piccoli pezzi in insalate, abbinato a pesci più grassi come il salmone, tonno e i gamberi di cui esalta il sapore, per il sushi, spalmato sul pane o toast, buon sostituto del burro per i vegani. Potete utilizzarlo anche per frullati, ma anche come crema in dolci, mousse, torte, biscotti. Abbinamenti con l'avocado: il lime, il cioccolato, lo yogurt, cumino, noce moscata, chiodi di garofano.

L'avocado è un frutto che si mangia crudo, cucinato diventa amaro e perde tutte le sue preziose qualità nutrizionali.

Farfalle al pesto di avocado

Ingredienti