Feriscono un volontario e tentano di investire i passanti durante una festa ad Arbia

La Polizia di Stato ha denunciato tre giovani che, ad Arbia, durante la Festa della birra, dopo aver colpito un volontario sul volto con un pugno, hanno cercato di investire con l’auto i passanti.

Durante la manifestazione 'Birrarbia', tre ragazzi, probabilmente ubriachi, stavano molestando numerosi partecipanti, rischiando di provocare una vera e propria rissa. I poliziotti della Questura di Siena, subito intervenuti, sono riusciti ad interrompere un pericoloso crescendo di violenza.Il gruppo era composto da tre ragazzi, due moldavi ed un albanese, poco più che ventenni, tutti residenti in questa provincia. Per tutta la serata avevano infastidito e provocato i presenti, arrivando a sferrare un violento pugno al volto di un volontario prodigatosi in aiuto degli addetti alla sicurezza che cercavano di allontanarli.

L’intervento dei poliziotti si è rivelato provvidenziale dato che le tante persone presenti, irritate dal comportamento dei giovani, avevano accerchiato e trattenuto uno di loro. Gli agenti sono riusciti a riportare la calma e, dopo aver identificato i soggetti coinvolti, a ricostruire la completa dinamica dei fatti.

Dagli accertamenti svolti, anche tramite le diverse testimonianze raccolte, è emerso che mentre uno dei tre era stato bloccato dal pubblico in attesa dell’arrivo della Volante, gli altri due, dopo essere saliti a bordo della loro Mercedes, sono partiti a folle velocità apparentemente per darsi alla fuga, transitando invece più volte anche in retromarcia su quel viale, noncuranti della presenza della folla ed anzi costringendo le persone lì radunate a spostarsi per evitare di essere investite.

Al termine dell’attività, i tre giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i gravi fatti e per le lesioni provocate al volontario, che ha riportato un serio trauma facciale e la rottura di un dente con una prognosi iniziale di 15 giorni.

Tutte le notizie di Asciano