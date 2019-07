Feriti alla festa al Campus di Novoli, l'Università: "Aggressione a festa conclusa"

In riferimento alle dichiarazioni diffuse attraverso la stampa, dai legali delle persone vittime di aggressione nella notte tra il 14 e il 15 marzo scorso nell’area del campus di Novoli, si ritiene necessario precisare quanto segue.

I locali dell’edificio D5 del Campus delle Scienze sociali dell'Ateneo fiorentino sono stati concessi a un gruppo studentesco che ne aveva fatto richiesta per una propria iniziativa, secondo modalità precise che prevedono responsabilità e controllo da parte gli organizzatori. Per tale evento l’Università ha predisposto, come di consueto, un servizio di sicurezza attraverso una ditta privata, che è stato svolto senza alcun incidente fino alla conclusione della festa.

Secondo la relazione prodotta all’Università dagli stessi addetti alla sicurezza, quando la festa era ormai conclusa e i partecipanti defluiti, mentre erano in corso i controlli finali prima della chiusura degli ambienti, nella via pubblica all’esterno dell’edificio universitario si è verificata l’aggressione.

Gli operatori di sicurezza, richiamati all’esterno da grida, hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e chiamato ambulanza e forze dell’ordine, restando sul posto per agevolare le operazioni di soccorso.

Il drammatico evento di cui sono stati vittime i tre giovani ha comprensibilmente richiamato l’attenzione sulla sicurezza di luoghi frequentati da tanti ragazzi. Tuttavia non ha correlazione con la festa universitaria e non può essere addebitato a carenze di vigilanza e controlli all’interno delle strutture universitarie che, con ogni evidenza, sono stati svolti correttamente.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

