Scattano 17 misure cautelari in tutta Italia per i fatti accaduti nel settembre del 2017 in occasione del vertice del G7 a Venaria Reale: si indaga sugli ambienti dei centri sociali. I provvedimenti riguardano i vertici di Askatasuna, il maggiore centro sociale di Torino, e i leader di centri sociali di altre città italiane. Misure cautelari sono state eseguite anche a Firenze, Roma, Venezia, Bari e Modena.

Tutte le notizie di Firenze