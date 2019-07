A I GIGLI partono i saldi estivi: l'appuntamento con sconti e ribassi è sabato 6 luglio. I visitatori del Centro Commerciale avranno modo di approfittare delle occasioni negli oltre 130 punti vendita interni ed in quelli del Retail Park.

Per una sosta golosa tra un acquisto e l'altro, sono diverse e variegate le offerte della ristorazione, gelaterie e bar, da scoprire in Galleria, in Corte dell'Oste ed in Corte Magnani.

Fonte: I Gigli

Tutte le notizie di Campi Bisenzio