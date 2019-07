Giro di prostituzione a Firenze, assolto agente di polizia penitenziaria

È stato assolto dalla corte di appello di Firenze per non aver commesso il fatto un uomo accusato di essere coinvolto in un giro di prostituzione a Firenze. Napoletano residente a Scandicci, lavora come agente di polizia penitenziaria ed era stato condannato nel 2007 in primo grado a quattro anni e mezzo di reclusione. £ra accusato di essersi occupato dei permessi di soggiorno delle prostitute, ricevendo anche una sorta di stipendio periodico per i suoi servizi

Dai giudici è arrivata anche la prescrizione per le accuse a carico di una donna residente nell'Aretino, all'epoca dei fatti amministratore delegato della società proprietaria delle abitazioni messe a disposizione per gli incontri tra prostitute e clienti.

Rimane sul banco degli imputati una brasiliana, accusata di aver reclutato giovani connazionali per farle prostituire in Toscana. Patteggerà una condanna a due anni.

