Legge sui 'diritti samaritani', FdI: "Rossi e Pd calpestano Dl sicurezza e regalano 4 milioni agli immigrati"

“Il Governatore Rossi e il Pd calpestano il decreto sicurezza e regalano quattro milioni per far ripartire il business dell’accoglienza immigrati”. E’ quanto denuncia Fratelli d’Italia con il deputato e il capogruppo in Consiglio regionale della Toscana Giovanni Donzelli e Paolo Marcheschi.

“Oggi in Regione Toscana la commissione ha approvato una legge con cui si vogliono restituire le risorse tagliate per i Cas -spiegano Donzelli e Marcheschi- soldi dei cittadini che, per di più, finiranno per accogliere gli immigrati che, secondo il Dl sicurezza, sono in attesa di rimpatrio e quindi clandestini. Per ogni immigrato verranno stanziati da 600 a 1000 euro al mese. Verranno finanziati progetti di inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro, progetti che in passato sono tutti miserabilmente falliti”.