Imprevista interruzione idrica nel Comune di Vicopisano

Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto sulla rete di distribuzione nel Comune di Vicopisano, verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio, è in corso una interruzione idrica a Noce, zona residenziale e zona industriale.

I tecnici sono giunti subito sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 16, potrà essere accompagnato da fenomeni intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Acque SpA coglie l’occasione per sottolineare come il guasto odierno, sebbene verificatosi sulla stessa condotta (quella di via Piaggia), non sia collegato al precedente intervento programmato ed eseguito nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio. L’attività di manutenzione si era infatti conclusa con esito positivo. Soltanto dopo la fine dell’intervento, una volta tornata in pressione la condotta idrica, si sono manifestate due diverse rotture - a causa della vetustà della tubazione e delle alte temperature - nel tratto immediatamente successivo. Il gestore idrico è stato quindi chiamato a intervenire nuovamente per la riparazione dei guasti. Per il futuro, sarà valutata la possibilità di inserire la condotta nel piano di ammodernamento delle reti che Acque sta portando avanti su tutto il territorio gestito.v

Fonte: Acque Spa

Tutte le notizie di Vicopisano