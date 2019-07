Incidente con perdita d'olio tra Novoli e Porta al Prato, feriti in due

Un incidente senza gravi conseguenze per le persone ma con risentimenti sulla circolazione. Si tratta del sinistro avvenuto stamani in via Toselli a Firenze. Intorno alle 11 un’auto condotta da un 61enne della provincia di Firenze stava percorrendo via Toselli verso piazza Puccini in coda con altri veicoli. All’improvviso tra via Lulli e via Bellini la vettura è stata tamponata da una moto condotta da un 28enne con a bordo una 21enne, entrambi di Arezzo. Conducente e passeggera sono caduti a terra ma senza riportare gravi conseguenze. Si sono comunque registrati rallentamenti della circolazione a causa della grossa perdita di olio e per le operazioni di pulizia e ripristino della carreggiata fino alle 12 circa.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze